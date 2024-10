Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

Après un trimestre ralenti, lePERMISLIBRE se prépare à une reprise marquée par des initiatives stratégiques.

Le chiffre d’affaires du T3 2024 s’élève à 3,0 M€, en baisse de 29% par rapport à la même période en 2023, intégrant la saisonnalité traditionnelle du secteur liée à la période estivale et une forte baisse de l’activité sur la région parisienne pendant les Jeux Olympiques. La reprise de l’activité est visible fin septembre.

Le trimestre a été marqué par une baisse globale des heures de conduites réalisées. Cette baisse a été fortement marquée dans la région Ile de France qui représente une part importante de notre chiffre d’affaires.

Les heures de conduite produites sur nos candidats pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, de mi-juillet à début septembre, ont chuté de 36% par rapport à l’année dernière contre une baisse de 27% dans les autres régions sur la même période. Les heures de conduite non réalisées durant les Jeux Olympiques seront reportées sur les mois à venir, car elles ont déjà été commandées par nos candidats. Leur réalisation contribuera ainsi à l'augmentation de notre chiffre d’affaires dans les prochains mois.