Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2024/25 : 51 M€

iNNELEC enregistre un chiffre d’affaires de 96,5 M€ sur les neuf premiers mois de l’exercice 2024-25

(avril à décembre 2024), dont 51,0 M€ au titre du 3e trimestre.

Après deux premiers trimestres en net recul par rapport à l’exercice précédent (-57% au T1 et -38%

au T2), le chiffre d’affaires du 3e trimestre (octobre à décembre 2024) affiche un retrait limité de

16%, témoignant d’une reprise progressive de l’activité.

La faible actualité éditoriale et le report de plusieurs jeux à succès ont néanmoins continué à

pénaliser l’ensemble du marché et pesé sur les ventes de fin d’année. Dans ce contexte, Innelec

affiche malgré tout une bonne résistance de ses ventes Konix (-1%) et une progression des ventes

de consoles (+5%).