Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 / Accélération confirmée dans le travail temporaire

Comme attendu en raison de l'effet de base généré par le premier confinement COVID de 2020, l'activité travail temporaire s'améliore très significativement sur le deuxième trimestre avec une croissance de 63,4% (à périmètre et change constants). Sur le pôle multiservices, la progression s'établit à 89,4% (à périmètre et change constants).

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 ressort à 506,7 M€ (1) en hausse de 65,9% à périmètre et change constants après un premier trimestre en recul de 12,5 % (à périmètre et change constants). En France, l'amélioration continue de l'activité se confirme avec un chiffre d'affaires trimestriel de 391,8 M€ en croissance de 76,2 %. Les activités internationales enregistrent une croissance de 39,2% à périmètre et change constants.