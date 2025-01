Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2024/2025

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs en temps réel, faites-en la demande par mail à pvcp@newcap.eu



Croissance de +2,2% des activités touristiques du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs au 1er trimestre 2024/2025, par rapport à une base de comparaison élevée (+6% au 1er trimestre 2023/2024) et dans un contexte de marché difficile.



Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs, a déclaré : « La croissance des activités touristiques au 1er trimestre 2024/2025 s’inscrit dans la continuité du trimestre précédent et confirme la bonne dynamique opérationnelle du Groupe. Le taux de satisfaction clients est en hausse pour l’ensemble de nos marques, témoignant de la qualité de notre offre et de l’engagement des équipes dans une véritable culture de service. Au regard d’un contexte économique incertain dans lequel les comportements de consommation évoluent (sensibilité accrue à un tourisme local et responsable, dynamique des réservations de dernière minute,…), notre Groupe dispose de tous les atouts nécessaires à la poursuite de sa trajectoire de croissance. »