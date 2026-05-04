Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : 20,8 M€, en croissance de +5,6%

Chiffre d’affaires du T1 2026 en croissance de +5,6%

Au premier trimestre 2026, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires de 20,8 M€, en croissance de +5,6% (+6,2% à taux de change constants), intégrant une contribution de Netquest à compter du 1er février 2025. Sur une base proforma, intégrant l’acquisition de Netquest comme si elle avait été consolidée au 1er janvier 2025 (soit 3 mois d’activité sur le T1 2025), l’activité est estimée à -3,6% à taux de change constants. Cette évolution s’explique par un effet de base exigeant au T1 2025 lié principalement aux élections fédérales en Allemagne. Hors zone DACH, l’activité est en croissance.

A l’international (83% des ventes), l’activité est en hausse de +5,4% (+6,2% à taux de change constants). Les performances ont été particulièrement dynamiques au Royaume-Uni, en Italie, dans les pays Nordics, ainsi qu’aux Etats-Unis.