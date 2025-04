Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 : 44,0 M€ (+0,2%)

Neuilly-sur-Seine, le 24 avril 2025 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit a réalisé au 1er trimestre 2025 un chiffre d’affaires de 44,0 M€ globalement stable par rapport à la même période de l’exercice précédent mais avec des performances contrastées entre le segment Asset Management en baisse de 3,3% et le segment Lending & Leasing en progression de 7,3%. Retraitée de l’effet favorable de change pour 0,7 M€ et de périmètre pour

0,1 M€, la variation à données comparables ressort à -1,7%, par rapport au 1er trimestre 2024.