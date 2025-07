CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2025

ADVINI RÉALISE 131,6 M€ (-3,7%) SUR UN MARCHÉ DU VIN EN DÉCROISSANCE



AdVini affiche à fin juin 2025 un Chiffre d’Affaires de 131,6M€, en repli de –3,7% à périmètre et change constant.



La Grande Distribution française souffre avec une baisse d’activité en valeur (-8,0%) de même que le Hard Discount (-10%). L’Asie est également en nette régression (-27%) ainsi que les monopoles scandinaves (-13,6%).





En revanche, les marchés du On Trade Europe, sur lesquels AdVini commercialise prioritairement ses marques Maisons de Vins valorisées comme Laroche, L’Oratoire des Papes, Château Patache d’Aux et Gassier compensent ces baisses ; de même que l’Amérique du Nord qui poursuit sa forte progression dans la lignée de l’année 2024 (+25%).







En conséquence, le mix des ventes AdVini est favorable sur le semestre et conforte sa politique de valorisation.