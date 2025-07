Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 : 35,5 M€ (+67,1%) VAZIVA confirme sa trajectoire de forte croissance et renforce son ancrage auprès des CSE des entreprises

VAZIVA publie un chiffre d’affaires de 35,5 M€ au 1er semestre 2025, en hausse de 67,1 % par rapport à 2024 porté par une dynamique commerciale solide et le succès croissant de ses solutions. La croissance repose sur un portefeuille élargi, un taux de satisfaction très élevé (99 %) et une hausse significative des dotations sociales, avec un panier moyen proche de 40 000 €.

Le second semestre s’annonce riche pour VAZIVA avec le lancement opérationnel d’un service commercial grands comptes, l’intégration de l’activité de Pronis Loisirs et le lancement d’une nouvelle identité de marque. Ces initiatives visent à renforcer sa présence auprès des CSE et des directions RH, et à affirmer son positionnement comme acteur de référence des avantages salariés