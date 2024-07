Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 : + 53%

L’activité atteint 3,6 M€ à mi-exercice, portée par de solides tendances sur plusieurs marchés clés

Une performance conforme à l’objectif d’une Croissance moyenne >50% par an en 2024 et 2025

Au 30 juin 2024, le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 3,6 M€, en progression de 53% par rapport à la même période en 2023. La part de l’activité réalisée à l’export a représenté 81% des ventes, contre 96% un an plus tôt, la contribution de la France ayant augmenté en lien principalement avec l’exécution du contrat auprès des Chantiers de l’Atlantique.