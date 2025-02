Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024-2025

• Revenus semestriels stables à près de 300 M€ malgré un calendrier des fêtes défavorable

• Croissance à deux chiffres de la rentabilité attendue sur ce 1er semestre 2024-2025

• Déconsolidation de la division myDevices

• Jugement rendu au Luxembourg dans les procédures judiciaires avec M. Pierre Cesarini



Claranova a réalisé sur le 1er semestre 2024-2025 (juillet - décembre 2024) un chiffre d’affaires solide de 294 M€ stable par rapport à l’année dernière à périmètre et taux de change constants (-1% à taux de change réels). Cette performance est d’autant plus notable que cette année, les marchés clés du Groupe (Etats-Unis et Royaume-Uni) ont subi un calendrier des fêtes de fin d’année défavorable. En effet, Thanksgiving et Noël étaient exceptionnellement très proches (moins de 4 semaines), réduisant de facto le nombre de jours de vente pour les produits phares sur cette période (cartes de vœux, carte de cadeaux, cadeaux personnalisés…). Ce calendrier resserré a également entraîné une pression logistique importante afin de livrer dans les temps les produits personnalisés de Noël, tels que les cartes cadeaux réalisées à partir des traditionnelles photos prises à Thanksgiving.

...