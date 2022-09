Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 en croissance de +27%

Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires de 7 M€ en 2022



Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, publie son chiffre d’affaires au titre du premier semestre de l’exercice 2022.



Croissance de +27% de l’activité au 1er semestre 2022

Au 1er semestre 2022, Charwood Energy enregistre un chiffre d’affaires de 3,2 millions d’euros, en croissance de +27% par rapport au 1er semestre 2021.

Celui-ci est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.

Sur la période, l’activité a notamment bénéficié d’une dynamique très soutenue en France, en hausse de 134% par rapport au 1er semestre 2021, à 3,0 millions d’euros, portée par le déploiement croissant des solutions du Groupe.

Le marché français est attendu en très forte croissance ces prochaines années, porté par des facteurs économiques et stratégiques ainsi que des facteurs environnementaux et règlementaires, qui constituent de puissants accélérateurs pour le développement rapide de ses activités.