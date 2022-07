Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 de 84,4 M€ (+ 11%) - Progression de l’ensemble des activités - Niveau historique dépassé

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la tendance positive du début d’année avec un chiffre d’affaires de 44,7 M€ sur le 2ème trimestre 2022, en croissance de 8%. Cette nouvelle progression des activités permet au Groupe de dépasser, une nouvelle fois, ses niveaux historiques et porte le chiffre d’affaires semestriel à 84,4 M€ qui s’apprécie ainsi de 11,5% par rapport au S1 2021 et de + 3,4% par rapport au S1 2019 (81,6 M€).

L’activité Travail Temporaire s’établit à 38,4 M€ sur le 2ème trimestre 2022, en croissance de + 7% par rapport au T2 2021. Bénéficiant de cette bonne dynamique, le chiffre d’affaires s’élève à 72,1 M€ sur le 1er semestre 2022 et progresse de +10 % comparé au S1 2021.

L’activité Formation (6% du CA du Groupe) continue sa progression avec un chiffre d’affaires semestriel de 4,8 M€ en croissance de +21% (4 M€ au S1 2021).

L’activité Portage Salarial (5% du CA Groupe) voit son chiffre d’affaires progresser de +9% sur le semestre pour s’élever à 4,5 M€

(4,1 M€ en 2021).

L’activité Prestations de services RH & Autres progresse significativement (+72%), grâce aux contributions des dernières acquisitions Uni’TT et L’Agence Unique, et s’établit à 1,9 M€ contre 1,1 M€ au S1 2021.

Le chiffre d’affaires de l’activité Recrutement s’élève à 1 M€ en progression de 18% comparé au S1 2021 (0,9 M€).