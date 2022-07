Chiffre d’affaires d’ORPEA au 1er semestre 2022

Laurent Guillot, Directeur général depuis le 1er juillet 2022, déclare :

« Au cours des dernières semaines j’ai pu constater en allant sur le terrain, dans nos établissements en France comme hors de France, l’engagement sans faille de l’ensemble de nos 72 000 professionnels pour prendre soin et accompagner nos résidents et patients. Cela se traduit par un niveau d’activité solide au deuxième trimestre et par une légère amélioration de l’activité dans les EHPAD en France depuis le mois de juin.

Cet engagement constitue la base la plus solide pour la refondation de l’entreprise autour de trois premières priorités fondamentales : la sécurité et les conditions de vie au travail de nos collègues dans nos près de 1 000 établissements ; la qualité du soin et de l’accompagnement de nos résidents et de nos patients ; l’absolu respect des principes éthiques attachés à notre mission. »



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.