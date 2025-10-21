 Aller au contenu principal
Chiffre d’affaires au-dessus du seuil du milliard d’euros, Marge d’EBITDA ajusté supérieure à 40%, résultat net positif et doublement du Unlevered Free Cash-Flow
information fournie par Boursorama CP 21/10/2025 à 07:00

Atteinte de l’ensemble des objectifs FY2025
Nomination d’Octave Klaba, fondateur d’OVHcloud, au poste de Président-Directeur Général afin d’aligner la vision, la stratégie et l’exécution

Octave Klaba, Président-Directeur Général d’OVHcloud, a déclaré :
« En 2025, OVHcloud franchit la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires. Les objectifs de l’année ont été atteints. Je remercie Benjamin Revcolevschi pour son engagement durant cette dernière année du plan stratégique 2021-2025. Durant ces 5 ans, entre autres, nous avons construit avec succès le segment Corporate où nous réalisons désormais plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous avons développé et mis en production les 40 produits du Cloud Public qui génèrent aujourd’hui plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous avons également réussi à établir une forte présence aux Etats-Unis où nous faisons plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ces résultats sont le fruit d’un plein engagement des équipes que je félicite et tiens à remercier, ainsi que du soutien de nos partenaires financiers qui nous font confiance depuis notre introduction en bourse en 2021."

Valeurs associées

OVHCLOUD
11,190 EUR Euronext Paris +2,10%

