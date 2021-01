Chiffre d'affaires annuel 2020 : 76,2 M€*

Montpellier, le 28 janvier 2021 - La société Mint (ex. Budget Telecom) - FR0004172450, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, publie un chiffre d'affaires annuel 2020 de 76,2 M€ (dont 17,8 M€ de taxes collectées, soit un chiffre d'affaires hors taxes directement liées à la vente d'énergie de 58,4 M€) en hausse de 70% contre 45,0 M€ (dont 10 M€ de taxes collectées) à fin 2019.

Activité Energie : 120 000 clients Energie à fin décembre 2020 Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 (hors toutes taxes) du pôle Energies s'élève à 54,5 M€ contre 30 M€ à période équivalente en 2019, en progression de 81%. L'acquisition de nouveaux clients a été sensible au second semestre matérialisant à la fois le bénéfice des actions de référencement de l'offre Energie auprès d'un nombre toujours plus important de distributeurs au cours de la première partie de l'année, du succès du positionnement éco-responsable / prix / service caractérisant Mint Energie et de la notoriété renforcée du Groupe avec les récompenses de meilleur fournisseur d'électricité en 2020 décerné par Selectra ainsi que par Capital.