CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2019

TROISIEME ANNEE CONSECUTIVE DE FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITE

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2019 : 152,9 M€, EN FORTE HAUSSE DE + 25,3 %

CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE FRANCHISSEMENT DU CAP DES 200 M€ EN 2022











WE.CONNECT, spécialiste de la conception et de la distribution d'accessoires de nouvelle génération pour l'informatique, les mobiles et l'audio enregistre pour la troisième année consécutive une forte croissance de son activité. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 152,9 M€, en hausse de 25,3% par rapport à 2018.

La dynamique des ventes tout au long de l'exercice permet au Groupe d'envisager sereinement l'atteinte d'un chiffre d'affaires cible de 200 M€ pour 2022 conformément à son plan stratégique.



Sur le 2nd semestre, période de l'année stratégique pour les activités du Groupe, WE.CONNECT a réussi à générer une croissance solide de 21,7% de ses ventes dans un contexte de consommation plus difficile marqué en France par des mouvements importants de grève en fin d'année.









CONTRIBUTION CROISSANTE DE L'ACTIVITE DE DISTRIBUTION POUR LE COMPTE DE TIERS



La dynamique d'activité a principalement bénéficié de la contribution des partenariats de distribution avec des grandes marques de l'informatique dont les ventes progressent de plus de 30%.