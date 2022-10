Chiffre d’affaires à 9 mois 2022 historique de 125,4 M€ (+10%)

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la bonne orientation de ses activités avec un chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre 2022 de 40,8 M€ en croissance de 7% par rapport au T3 2021. L’activité des 9 premiers mois de l’année bénéficie de cette trajectoire de croissance et s’apprécie de 10% par rapport à l’exercice 2021 pour se porter à 125,4 M€ à fin septembre 2022.

L’activité Travail Temporaire (86% du CA du Groupe) s’élève à 108,2 M€ sur les 9 premiers mois de l’année 2022 et progresse de +9% par rapport à l’exercice 2021, notamment portée par un 3ème trimestre en progression de +5% à 36 M€.

Bénéficiant d’une demande toujours soutenue en prestations de services auprès des syndics immobiliers (AT Patrimoine), l’activité Formation (5% du CA Groupe) s’inscrit à fin septembre 2022 à 6,3 M€ et progresse de + 16% par rapport à 2021 (5,5 M€).

De même, l’activité Portage Salarial (5% du CA Groupe) voit son chiffre d’affaires progresser de 16% sur le 3ème trimestre 2022 pour s’établir à 2,1 M€ (vs 1,9 M€ en 2021).

Sous l’impulsion des dernières acquisitions (Uni’TT et L’Agence Unique), l’activité Prestations de services RH & Autres enregistre une forte croissance de son activité (+ 70%) pour s’inscrire à 2,8 M€ sur les 9 premiers mois de 2022 contre 1,6 M€ en 2021.

Le chiffre d’affaires de l’activité Recrutement s’élève pour sa part à 1,5 M€ sur 9 mois en croissance de 15 % comparé à la même période l’an passé (1,3 M€).