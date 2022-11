Chiffre d’affaires 9 mois 2022

Le 3ème trimestre a été marqué par un important recul de l’activité, qui reflète en partie la baisse sensible de l’audience des sites d’EROLD sur la période, en termes de visites (13,6 millions par mois vs 24 millions par mois au T3 2021) mais aussi de pages vues (-59% vs T3 2021). Cette évolution de la fréquentation s’explique par la sous-performance actuelle d’une source majeure de trafic, celle des « newsletters » éditoriales. Un audit a été lancé afin de déclencher très rapidement un plan d’action adapté.

Sur le 3ème trimestre EROLD réalise un chiffre d’affaires de 1,0 M€, en recul de 50% par rapport au 3ème trimestre 2021, dont 0,7 M€ pour le pôle « Media » en recul de -59%, avec une tendance similaire sur le « Media programmatique » et le « Média Direct ». Sur 9 mois, le chiffre d’affaires ressort donc à 4,3 M€, en recul de -28% vs 2021, dont 3,3 M€ pour le pôle Media en recul de -35%.

Le redressement d’EROLD sera désormais mené par Thierry Casseville, cofondateur, qui fait son retour à la direction générale. Le recentrage stratégique sur les métiers historiques d’éditeur de médias numérique est confirmé. EROLD accélère sa réorganisation et prépare un plan ambitieux de relance, qui s’appuiera sur les actifs éditoriaux et datas du groupe ainsi que le développement des synergies avec le Groupe Marie Claire (GMC). EROLD vise ainsi à démarrer l’exercice 2023 avec une organisation plus efficiente afin de renouer avec une croissance rentable.