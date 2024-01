Chiffre d’affaires 2023 : REALITES tient ses objectifs et franchit les 400 M€

Croissance attendue de 10% et rentabilité maintenue, malgré la très forte dégradation du marché immobilier



Dans un contexte de crise exceptionnel du marché immobilier français, le groupe REALITES réalise une bonne performance avec une progression de 10% de son chiffre d’affaires IFRS HT 2023, qui franchit la barre des 400 M€, grâce à son positionnement stratégique et différenciant de développeur territorial.



Malgré une légère contraction des réservations (-2,3%) et des actes (-3,0%) sur l’exercice 2023, l’activité commerciale de la Maîtrise d’ouvrage affiche des niveaux solides et surperforme largement le marché de l’immobilier neuf, qui s’est effondré d’environ 50% sur l’ensemble de l’année 2023. REALITES a su activer l’ensemble des leviers à sa disposition pour préserver son développement, sa rentabilité et accroître ses capacités financières, renforçant ainsi toujours plus sa place dans le secteur.