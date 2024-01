Chiffre d’affaires 2023 en hausse de +120% à 5,4 M€

• Forte progression du chiffre d’affaires portée par le paiement d’étape de 3 M$ (~2,8 M€) de NuVasive au cours du 1er semestre 2023

• Accélération des ventes du système Kheiron au 4ème trimestre 2023 (+40% vs T4 2022) grâce à la montée en puissance des chirurgies réalisées aux Etats-Unis



Lyon, le 23 janvier 2024 – 18h00 CET – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie son chiffre d’affaires au 31 décembre 2023.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu