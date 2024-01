Chiffre d’affaires 2023 de 7,9 M€ (+27%)

• Croissance organique de +27% par rapport à 2022

• Confirmation de la dynamique commerciale avec un carnet de commandes [1] total de plus de 5 M€ au 31 décembre 2023 et un portefeuille de commandes à livrer sur le 1er trimestre 2024 de plus de 3 M€



Saint-Dolay - France, le 25 janvier 2024 – 17h45 CET – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2023, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023.



[1] Le carnet de commmande (backlog) se définit par toutes les commandes validées par les clients, enregistrées dans l’ERP de la société et à livrer dans un délai maximum de 9 mois



Pour recevoir l'information de VINPAI en temps réel, faites-en la demande à vinpai@newcap.eu.