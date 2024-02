Chiffre d’affaires 2023 : 9,6 M€

VOGO (ISIN : FR0011532225 - ALVGO) publie aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 marqué par un changement volontaire de son modèle de vente vers un modèle TaaS (Technology as a Service) caractérisé par des contrats de location pluriannuels intégrant matériels, logiciels et prestations. Cette évolution, plus adaptée aux attentes du marché du sport, pèse transitoirement sur le chiffre d’affaires, en lien direct avec l’étalement des facturations sur une période de 3 à 5 ans.

Dès 2024, VOGO devrait renouer avec une progression solide de son chiffre d’affaires tout en bénéficiant des effets positifs de son nouveau modèle : fidélisation accrue, forte récurrence des revenus et effet de levier sur la rentabilité.

Cette confiance est confortée par l’accélération constatée au cours de l’année des prises de commandes. Sur 2023, elles ont progressé de 28% à plus de 13,5 M€ permettant à VOGO d’engager cette nouvelle année avec une solide visibilité.