Chiffre d’affaires 2022 : Croissance de 41% portée par toutes les activités et toutes les zones géographiques Performance confirmée au second semestre : + 43% En position forte pour réussir 2023

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) publie aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’année 2022. Après un premier semestre réussi, VOGO a confirmé sa dynamique sur la deuxième partie de l’année, tant dans l’univers du sport que sur ses solutions à destination de l’industrie. Ce nouvel exercice s’est également illustré par une forte croissance à l’export, en particulier aux Etats-Unis et sur le continent européen, avec une accélération des prises de parts de marché.



Sur l’exercice 2022, VOGO affiche un chiffre d’affaires de 12,0 M€ en hausse de 41% par rapport à l'exercice 2021. A périmètre constant (hors Crescent Comms acquis en septembre 2021 et devenu VOGO UK), la progression ressort à 37%.

Le chiffre d’affaires à l’export représente 74% de l’activité totale.

Après un premier semestre déjà en hausse de 38%, la trajectoire de croissance s’est confirmée au second semestre avec un chiffre d’affaires en progression de 43%. Toutes les activités et toutes les zones géographiques ont contribué à ces excellentes performances.