- 2nd semestre freiné par la pandémie, impactant les résultats du Groupe

- Renforcement continu de l'offre digitale

- Négociations engagées avec une start-up de l'immobilier

LES ULIS, France, 29 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR réalise un chiffre d'affaires de 2 809 K€ sur l'année 2020, en baisse de 21% par rapport à l'année 2019. Ralenti par un environnement économique complexe lie? a? la pandémie de Covid-19, le Groupe reste néanmoins pleinement mobilisé pour poursuivre son développement actif et sa stratégie de croissance externe ciblée.

En milliers d'euros 2020(*) 2019(**) Variation



Produits d'exploitation 3 308 4 540 - 27,1%

Chiffre d'affaires 2 809 3 582 -21,6%

Un 2nd semestre freiné par la crise sanitaire

L'incertitude sanitaire et économique a impacté l'activité immobilière du second semestre, principal marché du groupe ACHETER-LOUER.FR. Ce ralentissement de l'activité de ses clients a contraint le Groupe à limiter les projets initiés par son pôle de R&D. Ainsi, les produits d'exploitation sur l'année 2020 s'élèvent à 3 308 k€ contre 4 540 k€ l'an passé.

Après un 1er semestre dynamique, l'activité Digitale regroupant les solutions de e-marketing et l'exploitation des bases de données de particuliers en recherche immobilière, enregistre un chiffre d'affaires 2020 de 1 988 k€ (- 27% par rapport à 2019) freinée par l'activité limitée des agences et promoteurs immobiliers liée aux mesures sanitaires.

Cette baisse d'activité au cours du second semestre 2020, conjuguée à la prolongation de la crise sanitaire qui entraine une absence de visibilité pour l'exercice 2021, aura un impact négatif significatif sur les résultats de l'exercice 2020.

Cependant, l'activité BtoB, dédiée aux professionnels de l'immobilier au travers du magazine d'informations « Expression » et de prestations digitales, enregistre pour sa part une augmentation de 27% de son chiffre d'affaires en 2020 pour s'établir à 399 k€.

Malgré la fermeture au mois de novembre 2020 des agences immobilières et la suspension de leurs parutions presse, le groupe ACHETER-LOUER.FR voit sur le S2 2020 son activité Print progresser de 22% par rapport au S1 2020 pour s'établir à 232 k€. La reprise d'un rythme soutenu pour la diffusion des publications du Groupe a permis de rattraper pour partie le retard occasionne? pendant la période du premier confinement portant le chiffre d'affaires annuel de la division à 422 k€.

Renforcement continu de l'offre digitale

Face à un marché du logement corrélé à l'évolution de l'épidémie, le Groupe a poursuivi son développement en adaptant son offre et en renforçant sa visibilité au travers de la coproduction de deux émissions mensuelles diffusées sur RADIO IMMO depuis le mois de septembre 2020[1].

Agiles et mobilisées durant cette crise sanitaire et économique exceptionnelle, les équipes d'ACHETER-LOUER.FR poursuivent le déploiement de la stratégie digitale du Groupe. Spécialiste des solutions de marketing digital dans l'Immobilier et l'Habitat, ACHETER-LOUER.FR a lancé le 28 septembre 2020 sa nouvelle application ESTIMATION IMMO qui permet en quelques clics d'estimer facilement et gratuitement son bien immobilier. En étoffant son offre de services avec une offre innovante et compétitive, le Groupe démontre son engagement à poursuivre son développement en dépit du ralentissement de son activité.

Opportunité de partenariat avec une start-up de l'immobilier

Fidèle a? sa stratégie de croissance externe, le Groupe annonce avoir engagé des discussions avec une start-up de l'immobilier en vue de la conclusion d'un partenariat technologique et commercial qui pourrait potentiellement se prolonger par une prise de participation au capital de cette société. Ce potentiel partenariat vise à compléter les expertises du Groupe pour offrir de nouveaux services digitalisés à valeur ajoutée pour sa clientèle de professionnels immobiliers.

La Société espère parvenir à un accord avec cette start-up au cours du premier trimestre 2021.

Proactif malgré cette période inédite, ACHETER-LOUER.FR cherche à générer des synergies par activités dans le secteur immobilier afin de poursuivre son développement en s'appuyant notamment sur son offre digitale

L'évolution de l'épidémie conjuguée aux successives annonces gouvernementales offrent peu de visibilité sur une reprise du marché dans les prochains mois et obligent le Groupe à faire preuve de prudence. Cependant, ACHETER-LOUER.FR dispose d'une offre digitale agile lui permettant de s'adapter face à un marché de l'immobilier pénalisé par la crise sanitaire.

Résilient et proactif, ACHETER-LOUER.FR demeure plus que jamais engagé à mettre en place ses stratégies de croissance et réaffirme son ambition de devenir le leader des solutions dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)

Podcasts immobilier-habitat - Blog immo-habitat - Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

