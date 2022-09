Cheyne Capital se réimplante à Monaco

(NEWSManagers.com) - La société de gestion alternative britannique Cheyne Capital a établi une succursale en principauté de Monaco, a appris NewsManagers.

La firme, fondée en 2000 par deux anciens de Morgan Stanley Jonathan Lourie (directeur général et des investissements) et Stuart Fiertz (président), avait déjà disposé d'un bureau enregistré en principauté sous la forme d'une société anonyme monégasque dans les années 2000 avant que l'entité ne soit dissoute en 2009. La nouvelle succursale prend la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL).

Gerard Bromley, responsable en Europe et au Moyen-Orient des ventes des stratégies de hedge funds et de dette privée, est désigné comme le gérant de la nouvelle succursale de Cheyne Capital à Monaco.

Cheyne Capital investit dans les actifs immobiliers, le crédit alternatif, les convertibles et gère également des stratégies long/short actions et event-driven. Le hedge fund gère 10 milliards de dollars et dispose de bureaux à Londres, Dublin, Dubaï, New York, Zurich, Berlin, Paris, Madrid, Sydney ainsi que dans les Bermudes.