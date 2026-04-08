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Chewy grimpe après l'acquisition de Modern Animal et étend sa présence dans le secteur des soins vétérinaires
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 avril -

** Les actions de Chewy CHWY.N augmentent de 2,6% à 26,9 dollars

** Le distributeur en ligne d'animaux de compagnie déclare avoir conclu un accord pour acquérir la plateforme vétérinaire axée sur la technologie Modern Animal afin d'étendre son écosystème de soins de santé pour les animaux de compagnie

** L'accord devrait ajouter plus de 125 millions de dollars de revenus annualisés, en augmentant la présence de Chewy Vet Care à 47 sites dans tout le pays à partir de 18 - CHWY

** La société prévoit une augmentation de 15 à 20 % des ventes nettes par client actif dans son réseau vétérinaire grâce aux synergies de l'écosystème

** La société ajoute que les prévisions précédemment émises restent inchangées; l'accord devrait être conclu au deuxième trimestre.

** Le conseil d'administration de Chewy autorise 500 millions de dollars supplémentaires pour le rachat d'actions, citant la confiance dans la stratégie à long terme et la génération de flux de trésorerie

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 19,3 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

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CHEWY RG-A
26,610 USD NYSE +1,45%
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