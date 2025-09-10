Chewy chute après que la croissance de la clientèle a été inférieure aux attentes des investisseurs

10 septembre - ** L'action du distributeur en ligne de produits pour animaux de compagnie Chewy CHWY.N chute de 13,3 % à 36,39 $

** La société prévoit un chiffre d'affaires net de 3,07 milliards de dollars à 3,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation de 3,05 milliards de dollars par les analystes

** William Blair déclare que "les acheteurs s'attendaient à une croissance séquentielle du nombre de clients actifs plus proche de 175 000 que de l'augmentation déclarée de 146 000"

** Il ajoute que l'absence de croissance séquentielle du nombre de clients actifs par rapport à ces données pèsera probablement sur l'action aujourd'hui

** La société relève ses prévisions de ventes annuelles de 12,5 à 12,6 milliards de dollars, par rapport à la fourchette précédente de 12,30 à 12,45 milliards de dollars

** Les ventes du deuxième trimestre s'élèvent à 3,10 milliards de dollars, contre des estimations de 3,08 milliards de dollars

** Jefferies déclare que "l'entreprise a clairement un élan, mais la hausse semble limitée dans cet environnement macroéconomique difficile"

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 9 % depuis le début de l'année