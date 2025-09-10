Chevron soumet une offre dans le cadre d'un appel d'offres pour l'exploration de gaz au large de la Grèce - source

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a soumis une offre pour l'exploration de gaz naturel dans des blocs au large de la Grèce dans le cadre d'un appel d'offres qui s'est achevé mercredi soir, a déclaré à Reuters une source ayant connaissance de l'appel d'offres.