Chevron soumet une offre dans le cadre d'un appel d'offres pour l'exploration de gaz au large de la Grèce - source
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a soumis une offre pour l'exploration de gaz naturel dans des blocs au large de la Grèce dans le cadre d'un appel d'offres qui s'est achevé mercredi soir, a déclaré à Reuters une source ayant connaissance de l'appel d'offres.

