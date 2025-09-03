Chevron signe un accord préliminaire avec l'Angola pour l'exploration pétrolière dans un bloc offshore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a signé un accord préliminaire avec le concessionnaire national de pétrole et de gaz de l'Angola, ANPG, pour explorer le pétrole dans le bloc offshore 33/24 du pays, a déclaré mercredi la major pétrolière américaine.

Le contrat de services à risques avec l'Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants a été signé le premier jour d'une conférence sur l'énergie dans le pays.

"L'exécution du RSC reste soumise aux approbations réglementaires", a déclaré Chevron dans un communiqué.

Le bloc en eaux profondes se trouve dans le bassin inférieur du Congo et est adjacent aux prolifiques blocs 17 et 32.