Chevron satisfait les attentes au 3T malgré un recul du cours du brut

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le groupe pétrolier américain Chevron a publié vendredi des résultats en recul sur un an au troisième trimestre, affectés comme au trimestre précédent par la baisse du cours des hydrocarbures, mais il est néanmoins parvenu à dépasser les attentes du marché.

Le chiffre d'affaires a reculé de 1,86% sur un an à 49,73 milliards de dollars et le bénéfice net a baissé de 21,13% à 3,54 milliards. Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 47,23 et 3,25 milliards.

Le bénéfice net par action à données comparables - référence pour les marchés - a également fait mieux que le consensus (1,71 dollar) en atteignant 1,85 dollar, contre 2,51 dollars un an plus tôt.

Le groupe de Houston (Texas) a précisé avoir inscrit un perte nette de 235 millions de dollars dans ses comptes trimestriels du fait de frais de licenciement et autres coûts en relation avec l'acquisition de Hess.

Chevron a compensé un peu l'impact de ces frais en récupérant sur la valeur des actions Hess ainsi qu'avec des effets de change positifs (147 millions de dollars).

Chevron a finalisé le 18 juillet ce rachat pour près de 60 milliards de dollars (dette incluse), avec plus d'un an de retard sur le calendrier initial du fait d'un litige dont il est sorti victorieux face à son concurrent ExxonMobil.

"L'intégration de Hess se passe bien, dégageant des synergies dans toutes nos opérations", a commenté Mike Wirth, patron de Chevron, cité dans un communiqué, précisant que les intérêts dans un développement entre la Malaisie et la Thaïlande avaient été cédés.

Il a aussi relevé que sa production aux Etats-Unis et dans le monde entier avait atteint des records, en bondissant respectivement de 27% et de 21% sur un an.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Chevron progressait de 0,49%.

Le groupe a reversé 6 milliards de dollars à ses actionnaires au troisième trimestre - 2,6 milliards de rachats d'action et 3,4 milliards de dividendes -, et plus de 78 milliards au cours des trois dernières années.