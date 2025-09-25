Chevron s'attend à un impact trimestriel de 400 millions de dollars à la suite de l'accord avec Hess

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Chevron CVX.N a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une perte de 200 à 400 millions de dollars au troisième trimestre en raison de l'impact lié à l'acquisition de Hess.

Chevron a conclu le rachat de Hess pour 55 milliards de dollars en juillet, après avoir remporté une bataille juridique historique contre son grand rival Exxon Mobil XOM.N pour avoir accès à la plus grande découverte de pétrole depuis des décennies.

Si l'on exclut les indemnités de licenciement et les autres coûts liés à la transaction de 55 milliards de dollars, le géant américain de l'énergie s'attend à un impact de 50 à 150 millions de dollars sur le bénéfice ajusté du trimestre.

Chevron a ajouté qu'elle s'attendait à ce que la production nette d'équivalent pétrole se situe entre 450 000 et 500 000 barils d'équivalent pétrole par jour pour le troisième trimestre, en tenant compte de certains temps d'arrêt.

Les dépenses d'investissement pour le trimestre en cours devraient se situer entre 1 et 1,25 milliard de dollars.