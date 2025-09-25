 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chevron s'attend à un impact trimestriel de 400 millions de dollars à la suite de l'accord avec Hess
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Chevron CVX.N a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une perte de 200 à 400 millions de dollars au troisième trimestre en raison de l'impact lié à l'acquisition de Hess.

Chevron a conclu le rachat de Hess pour 55 milliards de dollars en juillet, après avoir remporté une bataille juridique historique contre son grand rival Exxon Mobil XOM.N pour avoir accès à la plus grande découverte de pétrole depuis des décennies.

Si l'on exclut les indemnités de licenciement et les autres coûts liés à la transaction de 55 milliards de dollars, le géant américain de l'énergie s'attend à un impact de 50 à 150 millions de dollars sur le bénéfice ajusté du trimestre.

Chevron a ajouté qu'elle s'attendait à ce que la production nette d'équivalent pétrole se situe entre 450 000 et 500 000 barils d'équivalent pétrole par jour pour le troisième trimestre, en tenant compte de certains temps d'arrêt.

Les dépenses d'investissement pour le trimestre en cours devraient se situer entre 1 et 1,25 milliard de dollars.

Valeurs associées

CHEVRON
159,150 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
114,550 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -0,59%
Pétrole Brent
69,03 USD Ice Europ -0,06%
Pétrole WTI
64,62 USD Ice Europ -0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

