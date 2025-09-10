Chevron répond à un appel d'offres pour l'exploration de gaz au large de la Grèce

(Ajout de la citation du porte-parole de Chevron aux paragraphes 4-5) par Angeliki Koutantou et Lefteris Papadimas

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a soumis une offre pour l'exploration de gaz naturel dans quatre blocs au large de la Grèce, dans le cadre d'un consortium avec la société grecque Hellenic Energy

HEPr.AT , a déclaré mercredi le ministre grec de l'énergie, Stavros Papastavrou.

Le pays a lancé l'appel d'offres cette année après que Chevron et le raffineur de pétrole Hellenic Energy aient exprimé leur intérêt pour quatre blocs en eaux profondes au large de la péninsule du Péloponnèse et de l'île de Crète.

La date limite de dépôt des offres était fixée à 1700 (1400 GMT) mercredi.

Un porte-parole de Chevron a confirmé l'offre pour les quatre blocs.

"Chevron occupe une position importante en Méditerranée orientale, une région qui fait partie intégrante de notre avenir et constitue une priorité pour nous."

La Grèce, qui ne produit que de très faibles volumes de pétrole, a augmenté sa production d'énergies renouvelables ces dernières années, mais dépend encore fortement du gaz pour la production d'électricité. Le pays cherche à exploiter ses ressources nationales dans le cadre des efforts déployés par l'Union européenne pour se détourner de l'énergie russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

D'importantes découvertes de gaz au large de l'Égypte, qui se trouve au sud de la Crète, ont fait naître l'espoir que les eaux grecques pourraient également contenir d'importantes réserves de gaz. La zone au large de la Crète borde deux blocs sous licence où un consortium dirigé par ExxonMobil a évalué les données sismiques avant de prendre une décision finale sur le forage d'essai.