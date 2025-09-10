 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 762,00
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chevron répond à un appel d'offres pour l'exploration de gaz au large de la Grèce
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 18:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la citation du porte-parole de Chevron aux paragraphes 4-5) par Angeliki Koutantou et Lefteris Papadimas

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a soumis une offre pour l'exploration de gaz naturel dans quatre blocs au large de la Grèce, dans le cadre d'un consortium avec la société grecque Hellenic Energy

HEPr.AT , a déclaré mercredi le ministre grec de l'énergie, Stavros Papastavrou.

Le pays a lancé l'appel d'offres cette année après que Chevron et le raffineur de pétrole Hellenic Energy aient exprimé leur intérêt pour quatre blocs en eaux profondes au large de la péninsule du Péloponnèse et de l'île de Crète.

La date limite de dépôt des offres était fixée à 1700 (1400 GMT) mercredi.

Un porte-parole de Chevron a confirmé l'offre pour les quatre blocs.

"Chevron occupe une position importante en Méditerranée orientale, une région qui fait partie intégrante de notre avenir et constitue une priorité pour nous."

La Grèce, qui ne produit que de très faibles volumes de pétrole, a augmenté sa production d'énergies renouvelables ces dernières années, mais dépend encore fortement du gaz pour la production d'électricité. Le pays cherche à exploiter ses ressources nationales dans le cadre des efforts déployés par l'Union européenne pour se détourner de l'énergie russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

D'importantes découvertes de gaz au large de l'Égypte, qui se trouve au sud de la Crète, ont fait naître l'espoir que les eaux grecques pourraient également contenir d'importantes réserves de gaz. La zone au large de la Crète borde deux blocs sous licence où un consortium dirigé par ExxonMobil a évalué les données sismiques avant de prendre une décision finale sur le forage d'essai.

Valeurs associées

CHEVRON
157,085 USD NYSE +1,46%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,70 USD Ice Europ +1,76%
Pétrole WTI
63,98 USD Ice Europ +1,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank