Chevron : repli des profits plus faible qu’anticipé

(AOF) - Le groupe pétrolier américain Chevron, a dévoilé des résultats moins dégradés que prévu. Au troisième trimestre, Chevron a généré un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars, soit 2,38 dollars dollars contre respectivement 6,5 milliards de dollars et 3,48 dollars, un an auparavant. Ses profits dans l'amont et l'aval ont reculé sur un an. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,51 dollars par action, dépassant de 4 cents le consensus Zacks.

"La production mondiale nette équivalents pétrole a augmenté de 7 % par rapport à l'année dernière, la production des États-Unis et du bassin permien ayant atteint un nouveau record trimestriel", s'est félicité le PDG, Mike Wirth.

AOF - EN SAVOIR PLUS