Chevron : repli des bénéfices et montant record distribué aux actionnaires

(AOF) - Les bénéfices de Chevron en 2024 s'élèvent à 17,66 milliards de dollars, soit 9,72 dollars par action diluée. Ils s'élevaient à 21,36 milliards de dollars en 2023, soit 11,36 dollars par action diluée. Le free cash-flow des opérations a reculé passant de 35,6 à 31,5 milliards de dollars. "Les bénéfices ont diminué par rapport à l'année dernière, principalement en raison de la baisse des marges sur les ventes de produits raffinés", a déclaré Chevron. La production mondiale et américaine nette en baril équivalent pétrole a atteint des records annuels avec des hausses respectives de 7 %et 19%.

La production mondiale a augmenté de 7% par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une croissance de près de 18% dans le bassin permien et d'une année complète de production de PDC Energy, Inc, sa société d'exploration et de production de gaz naturel et de pétrole.

La société a reversé un montant record de 27 milliards de dollars de liquidités aux actionnaires au cours de l'année, dont 15,2 milliards de dollars de rachats d'actions et 11,8 milliards de dollars de dividendes.

Au cours des trois dernières années, Chevron a reversé plus de 75 milliards de dollars aux actionnaires.

