"Malgré les récents arrêts d'exploitation et la baisse des marges, nous restons prêts à assurer une croissance significative des bénéfices et des flux de trésorerie à long terme", a déclaré Mike Wirth, directeur général de l'entreprise.

La marge brute d'autofinancement (6,3 milliards de dollars) est en ligne avec celle de l'année précédente, principalement parce que la baisse des bénéfices a été partiellement compensée par l'augmentation des dividendes versés par les sociétés mises en équivalence et la diminution du fonds de roulement.

(AOF) - Au deuxième trimestre 2024, Chevron a dégagé un bénéfice de 4,4 milliards de dollars (soit 2,43 dollars par action dilué) contre 6 milliards de dollars (soit 3,20 dollars par action dilué) au deuxième trimestre 2023. "Les bénéfices sur ce trimestre ont diminué par rapport à l'année dernière, principalement en raison de la baisse des marges sur les ventes de produits raffinés, de l'absence des éléments fiscaux favorables de l'année précédente et d'effets de change négatifs", explique la compagnie pétrolière.

Chevron : repli des bénéfices au second trimestre

