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Chevron postule au programme d'allègements fiscaux argentin avec un plan d'investissement de 13,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Chevron CVX.N a déposé une demande pour bénéficier du régime d'incitations argentin destiné aux investissements de grande envergure pour un projet pétrolier non conventionnel de 13,8 milliards de dollars dans la zone d'El Trapial, à Vaca Muerta, a annoncé mardi le géant pétrolier américain, dans le cadre de ce qui constituerait l'un des plus importants nouveaux paris sur le gisement de schiste du pays.

Cette demande, qui doit encore être approuvée par le gouvernement, est le dernier signe en date que les entreprises énergétiques mondiales se positionnent pour une croissance à long terme à Vaca Muerta, l'une des plus grandes réserves mondiales de pétrole et de gaz de schiste et un pilier des espoirs du pays de stimuler ses exportations et de générer des devises fortes.

« Chevron félicite le gouvernement argentin d’avoir réalisé des progrès significatifs vers l’exploitation des ressources énergétiques de classe mondiale de l’Argentine », a déclaré la société dans un communiqué.

Le gouvernement du président Javier Milei a promu le RIGI, ou régime d’incitation aux investissements de grande envergure, comme un outil clé pour attirer les capitaux étrangers dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les mines et les infrastructures.

«Des cadres tels que le RIGI, qui contribuent à la prévisibilité réglementaire et encouragent les décisions d’investissement à long terme, constituent des étapes clés pour le secteur énergétique argentin », a ajouté Chevron.

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