Chevron obtient un permis d'évaluation en Australie pour évaluer les gaz à effet de serre

(AOF) - Chevron, par l'intermédiaire de sa filiale Chevron Australia New Ventures Pty Ltd, a obtenu un permis d'évaluation des gaz à effet de serre (GES) au large de l'Australie occidentale. L'attribution du permis offre une opportunité supplémentaire à Chevron de mettre en œuvre sa stratégie consistant à fournir en toute sécurité une énergie à faible teneur en carbone. Le permis G-18-AP se trouve au large d'Onslow, en Australie occidentale et couvre une superficie d'environ 8 467 km2 avec des profondeurs d'eau de 50 à 1100 mètres.

La zone de permis sera évaluée dans le cadre d'une plateforme de stockage des émissions de tiers, y compris celles des actifs GNL exploités par Chevron.

Le permis implique la création d'une coentreprise avec Chevron en tant qu'opérateur et Woodside Energy Ltd. Chevron détiendra une participation de 70% dans le permis et Woodside détiendra 30%.

En outre, Chevron a accepté de céder 5% de ses capitaux propres dans le permis au coréen GS Caltex (GSC). L'entrée de GSC sur le permis est conditionnelle aux approbations réglementaires et à d'autres questions.

