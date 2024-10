Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chevron: importante cession d'actifs en Alberta information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 13:35









(CercleFinance.com) - Chevron indique que sa filiale indirecte Chevron Canada Ltd a conclu un accord pour céder certains de ses actifs situés dans la Province canadienne de l'Alberta, à Canadian Natural Resources Ltd, pour 6,5 milliards de dollars américains.



Les actifs concernés, à savoir un intérêt non opéré de 20% dans le projet Athabasca Oil Sands, un intérêt opéré de 70% dans la formation de Duvernay et les intérêts associés, ont représenté 84.000 bep/j de production (nets de royalties) pour Chevron en 2023.



Cette transaction, réalisée entièrement en numéraire, devrait être finalisée au cours de ce quatrième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions usuelles.



Chevron explique que cette opération fait progresser ses plans précédemment annoncés visant à se séparer de 10 à 15 milliards de dollars d'actifs d'ici à 2028 pour optimiser son portefeuille mondial.





