NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 136,50
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chevron grimpe après avoir battu son bénéfice grâce à une production record, Exxon plonge en raison d'une baisse du flux de trésorerie
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 17:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour, ajout des résultats d'Exxon)

31 octobre - ** Les actions de Chevron CVX.N ont augmenté de 2,3 % à 156,99 $, tandis que les actions d'Exxon Mobil

XOM.N ont baissé de 1,1 % à 113,45 $ le vendredi après les rapports trimestriels des majors pétrolières ** CVX bat le bénéfice du T3 grâce à une production record de pétrole et de gaz, stimulée par son acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars et par des marges de raffinage plus élevées

** CVX annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,85 $/shr contre une estimation consensuelle de 1,68 $/shr, selon les données compilées par LSEG ** XOM dépasse également les estimations de bénéfices du T3 , grâce à une production accrue de pétrole et de gaz en Guyane et dans le bassin permien, qui a compensé la baisse des prix du pétrole

** Elle affiche un bénéfice par action ajusté de 1,88 $, soit 6 cents de plus que le consensus

** Cependant, le flux de trésorerie disponible de XOM a diminué de 5 milliards de dollars pour atteindre 6,3 milliards de dollars, sous la pression d'acquisitions supplémentaires d'acres dans le bassin Permien

** Avec les mouvements de la session, l'action CVX a augmenté de près de 9 % depuis le début de l'année et l'action XOM d'environ 5,5 % en 2025

** En comparaison, le secteur de l'énergie du S&P 500

.SPNY a progressé de 2,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHEVRON
157,510 USD NYSE +2,58%
EXXON MOBIL
113,960 USD NYSE -0,64%
Gaz naturel
3,96 USD NYMEX -2,49%
Pétrole Brent
65,03 USD Ice Europ +0,48%
Pétrole WTI
60,68 USD Ice Europ +0,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

