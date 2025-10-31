Chevron grimpe après avoir battu son bénéfice grâce à une production record, Exxon plonge en raison d'une baisse du flux de trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour, ajout des résultats d'Exxon)

31 octobre - ** Les actions de Chevron CVX.N ont augmenté de 2,3 % à 156,99 $, tandis que les actions d'Exxon Mobil

XOM.N ont baissé de 1,1 % à 113,45 $ le vendredi après les rapports trimestriels des majors pétrolières ** CVX bat le bénéfice du T3 grâce à une production record de pétrole et de gaz, stimulée par son acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars et par des marges de raffinage plus élevées

** CVX annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,85 $/shr contre une estimation consensuelle de 1,68 $/shr, selon les données compilées par LSEG ** XOM dépasse également les estimations de bénéfices du T3 , grâce à une production accrue de pétrole et de gaz en Guyane et dans le bassin permien, qui a compensé la baisse des prix du pétrole

** Elle affiche un bénéfice par action ajusté de 1,88 $, soit 6 cents de plus que le consensus

** Cependant, le flux de trésorerie disponible de XOM a diminué de 5 milliards de dollars pour atteindre 6,3 milliards de dollars, sous la pression d'acquisitions supplémentaires d'acres dans le bassin Permien

** Avec les mouvements de la session, l'action CVX a augmenté de près de 9 % depuis le début de l'année et l'action XOM d'environ 5,5 % en 2025

** En comparaison, le secteur de l'énergie du S&P 500

.SPNY a progressé de 2,6 % depuis le début de l'année