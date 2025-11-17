 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 141,00
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chevron étudie les possibilités de rachat des actifs de Lukoil, selon certaines sources
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière Chevron

CVX.N étudie les possibilités de rachat des actifs internationaux de la société pétrolière russe sanctionnée Lukoil

LKOH.MM , ont déclaré à Reuters cinq sources familières avec le processus.

Vendredi, le Trésor américain a donné l'autorisation aux acheteurs potentiels de s'entretenir avec Lukoil au sujet des actifs étrangers.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

CHEVRON
156,240 USD NYSE -0,88%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
Pétrole Brent
64,34 USD Ice Europ +0,08%
Pétrole WTI
60,03 USD Ice Europ +0,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

