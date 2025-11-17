Chevron étudie les possibilités de rachat des actifs de Lukoil, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La major pétrolière Chevron
CVX.N étudie les possibilités de rachat des actifs internationaux de la société pétrolière russe sanctionnée Lukoil
LKOH.MM , ont déclaré à Reuters cinq sources familières avec le processus.
Vendredi, le Trésor américain a donné l'autorisation aux acheteurs potentiels de s'entretenir avec Lukoil au sujet des actifs étrangers.
