information fournie par Reuters • 17/11/2025 à 16:53

Chevron étudie les possibilités de rachat des actifs de Lukoil, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière Chevron

CVX.N étudie les possibilités de rachat des actifs internationaux de la société pétrolière russe sanctionnée Lukoil

LKOH.MM , ont déclaré à Reuters cinq sources familières avec le processus.

Vendredi, le Trésor américain a donné l'autorisation aux acheteurs potentiels de s'entretenir avec Lukoil au sujet des actifs étrangers.