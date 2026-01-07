 Aller au contenu principal
Chevron et Quantum Energy préparent une offre de $22 mds pour les actifs de Lukoil-FT
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 08:00

Chevron CVX.N et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners font équipe dans le cadre d'une offre d'achat des actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil LKOH.MM , qui sont évalués à 22 milliards de dollars (18,81 milliards d'euros), a rapporté le Financial Times (FT) mercredi.

Chevron, Quantum, Lukoil et la Maison blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Reuters a rapporté en novembre que Chevron étudiait la possibilité d'acheter les actifs mondiaux de Lukoil.

Reuters a également rapporté en décembre que l'entreprise saoudienne Midad Energy s'était imposée comme l'un des principaux candidats au rachat des actifs internationaux de Lukoil.

Si un accord est conclu, Chevron et Quantum prévoient de se partager les actifs de Lukoil, selon le FT.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore, Mara Vilcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

