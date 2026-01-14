Chevron devrait recevoir des États-Unis une licence élargie pour le Venezuela cette semaine, selon certaines sources

Chevron CVX.N devrait recevoir cette semaine du gouvernement américain une licence élargie pour le Venezuela qui pourrait permettre d'augmenter la production et les exportations du pays sud-américain, ont déclaré mercredi à Reuters trois sources de l'industrie pétrolière .

Le producteur de pétrole américain devrait être l'une des nombreuses entreprises à obtenir l'approbation de l'administration du président Donald Trump pour faire des affaires au Venezuela, alors que les compagnies pétrolières, les négociants et les raffineurs cherchent à accéder au brut lourd du pays, ont dit les sources.

L'entreprise américaine Marathon Petroleum MPC.N , par exemple, est en discussion avec l'administration pour recevoir du brut vénézuélien pour ses raffineries, selon une source distincte au fait des discussions.

La société américaine Valero Energy VLO.N et les négociants internationaux Mercuria et Glencore GLEN.L sont également en pourparlers pour obtenir des licences de Washington afin de faire des affaires avec le Venezuela, selon des sources industrielles.

Un porte-parole de Chevron a déclaré dans un communiqué que la société opérait dans le respect de toutes les lois, de tous les règlements et de tous les cadres de sanctions. Marathon, Valero, Mercuria et Glencore n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Il ne commente généralement pas les licences spécifiques ou les demandes de licences.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Chevron était en pourparlers avec le gouvernement américain pour étendre une licence clé pour opérer au Venezuela afin d'augmenter les exportations de brut vers ses propres raffineries et de vendre à d'autres acheteurs.

Chevron est la seule compagnie pétrolière américaine à produire et à exporter du brut depuis le Venezuela, ce qu'elle fait en vertu d'une autorisation restreinte du gouvernement américain qui l'exempte des sanctions imposées au pays.

Les actions de la société ont augmenté de près de 9 % depuis que les forces américaines ont chassé le président Nicolas Maduro du pouvoir au début du mois et que le président intérimaire Delcy Rodriguez a pris ses fonctions.

M. Trump a déclaré qu'il souhaitait que les compagnies pétrolières américaines investissent jusqu'à 100 milliards de dollars pour réactiver l'industrie pétrolière du pays de l'OPEP et stimuler la production.