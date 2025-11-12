 Aller au contenu principal
Chevron dévoile ses ambitions pour 2030
information fournie par AOF 12/11/2025 à 14:13

(AOF) - A l'occasion de sa journée des investisseurs, Chevron présente son plan quinquennal à l'horizon 2030. Le groupe pétrolier et gazier américain prévoit une croissance annuelle ajustée des flux de trésorerie disponibles supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent. Il vise une réduction de la fourchette prévisionnelle des dépenses d'investissement à 18-21 milliards de dollars par an. Il anticipe une croissance annuelle du bénéfice par action supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent.

En outre, Chevron prévoit de maintenir sa discipline en matière de capital et de coûts et d'investir pour prolonger la croissance des flux de trésorerie au cours de la prochaine décennie.

La société prévoit de maintenir un seuil de rentabilité des dépenses d'investissement et des dividendes inférieur à 50 dollars le baril de Brent jusqu'en 2030. Elle veut aussi améliorer le rendement du capital investi de plus de 3% d'ici 2030, avec un prix du Brent à 70 dollars.

Chevron s'attend à augmenter les synergies avec Hess à 1,5 milliard de dollars et réduire les coûts structurels à 3 à 4 milliards de dollars d'ici la fin 2026.

Selon le groupe, la production de pétrole et de gaz devrait augmenter de 2 à 3% par an jusqu'en 2030.

Il espère réaliser son premier projet d'alimentation électrique d'un centre de données IA dans l'ouest du Texas, avec une mise en service prévue en 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CHEVRON
156,240 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

