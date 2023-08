Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chevron: deux projets bas carbone financés en Australie information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 12:03









(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé vendredi qu'il allait investir dans deux projets bas-carbone situés en Australie-Occidentale, une région riche en carbone bleu, le dioxyde de carbone capté par les écosystèmes océaniques.



Le groupe énergétique américain compte financer, via ses filiales locales Chevron Australia New Energies et Chevron Australia, la société Carbon Sync, qui s'est lancée dans un gigantesque projet de piégeage du carbone sur 80.000 hectares de sols de culture et de pâturage de la région.



Chevron prévoit également de s'associer à un projet pluriannuel conduit par la Deakin University visant à explorer le potentiel du stockage du CO2 dans les zones humides d'Australie-Occidentale.



Dans un communiqué, le groupe souligne que l'Australie ne constitue pas seulement une part importante de son portefeuille d'activités actuel, mais aussi un levier essentiel de ses ambitions dans la réduction de son empreinte carbone.





Valeurs associées CHEVRON NYSE +0.57%