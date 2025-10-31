Chevron dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à une production record après l'accord avec Hess

L'acquisition de Hess contribue à accroître le bénéfice trimestriel de Chevron

Le flux de trésorerie augmente de 20 % en glissement annuel grâce à la hausse de la production

La directrice financière se dit "très confiante" dans la poursuite de la croissance du flux de trésorerie disponible

Les bénéfices de l'amont diminuent de 28 % en raison de la baisse des prix du pétrole

Les bénéfices de l'aval font un bond de 91 %

par Sheila Dang

Chevron CVX.N a battu les estimations des analystes vendredi, car une production record de pétrole et de gaz, stimulée par l'acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars, et des marges de raffinage plus élevées ont augmenté les résultats du deuxième producteur de pétrole américain pour le troisième trimestre.

Le bénéfice ajusté pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre était de 3,6 milliards de dollars, soit 1,85 $ par action, ce qui a largement battu l'estimation consensuelle des analystes de 1,68 $ par action, telle que compilée par LSEG.

Le flux de trésorerie d'exploitation hors fonds de roulement a augmenté de près de 20 % en glissement annuel pour atteindre 9,9 milliards de dollars, grâce notamment à la croissance de la production dans des régions telles que le bassin permien et le golfe du Mexique, a déclaré Eimear Bonner, directrice financière de Chevron, lors d'une interview.

La société a déclaré dans une présentation aux investisseurs qu'elle s'attendait à ce que la forte génération de liquidités se poursuive, même avec des prix du pétrole plus bas, en raison de l'efficacité accrue du capital et de la croissance des actifs à forte marge.

Chevron a achevé l'acquisition de Hess en juillet, ce qui lui a donné accès à un champ pétrolifère prolifique en Guyane, exploité par son grand rival Exxon Mobil XOM.N . L'opération place Chevron dans une meilleure position pour faire face à la volatilité des prix du pétrole, avec une source de production rentable , selon les investisseurs.

La nouvelle société combinée a produit 4,1 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), un record et une augmentation par rapport à la production autonome de Chevron de 3,4 millions de boepd au cours du même trimestre de l'année dernière.

Les résultats ont également été soutenus par la baisse des coûts, Chevron étant en passe d'atteindre des réductions de coûts de 2 à 3 milliards de dollars l'année prochaine, a-t-elle déclaré.

"Ce sont les catalyseurs qui se conjuguent pour nous donner une grande confiance dans la croissance du flux de trésorerie disponible avec des risques d'exécution moindres, étant donné que toutes ces grandes étapes sont derrière nous", a-t-elle déclaré.

LES BÉNÉFICES EN AVAL AUGMENTENT GRÂCE À DES MARGES DE RAFFINAGE PLUS ÉLEVÉES

Les bénéfices de l'amont ont totalisé 3,3 milliards de dollars, soit une baisse de 28 % par rapport à la même période de l'année dernière, en raison de la baisse des prix du pétrole. Le bénéfice des activités en aval de Chevron a bondi de 91 % sur la même période pour atteindre 1,1 milliard de dollars, grâce à l'augmentation des marges de raffinage et à la baisse des dépenses d'exploitation aux États-Unis.

Chevron a versé 3,4 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 2,6 milliards de dollars d'actions au cours du trimestre. La société a déclaré que les dépenses en capital, qui ont totalisé 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre, ont augmenté par rapport à la même période de l'année dernière en raison des dépenses liées aux actifs hérités de Hess.

Le prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 s'est établi en moyenne à 68,17 dollars au cours du troisième trimestre, soit une baisse d'environ 13 % par rapport à la même période de l'année précédente et une hausse de 2 % par rapport au deuxième trimestre. Le groupe des producteurs de pétrole de l'OPEP+ a augmenté sa production tout au long de l'année, ce qui a suscité des craintes de surabondance de l'offre et pesé sur les prix du brut.

Les prix moyens du gaz naturel aux États-Unis ont augmenté d'environ 38 % au cours du trimestre par rapport au trimestre précédent.