Chevron compte réduire de 15% à 20% ses effectifs d'ici fin 2026

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le groupe américain de pétrole et de gaz Chevron a l'intention de réduire de 15% à 20% ses effectifs d'ici fin 2026, dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de deux à trois milliards de dollars annoncé en 2024, a indiqué Mark Nelson, vice-président du conseil d'administration.

Il a précisé mercredi que le groupe entendait simplifier son organisation structurelle, pour être "plus rapide et efficace" et pour que l'entreprise soit "plus forte sur le long terme" face à la concurrence.

"Ce travail nécessite une optimisation du portefeuille, l'exploitation des technologies pour améliorer la productivité et modifier la façon dont le travail est réalisé et où", a-t-il poursuivi, mentionnant l'utilisation accrue de "centres mondiaux".

Selon lui, ces changements organisationnels "débloqueront de nouveaux potentiels de croissance" pour Chevron.

Mais ces actions devraient entraîner une réduction de 15% à 20% du nombre d'employés, à partir de 2025. La grande majorité sera réalisée d'ici fin 2026, a précisé M. Nelson.

A fin 2024, le groupe employait 45.298 personnes.

Hors le personnel des stations-service, ses effectifs étaient de près de 39.800 dont un peu moins de la moitié se trouvaient aux Etats-Unis.

Le groupe a publié le 31 janvier des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, lestés de nouveau par la baisse des marges sur l'activité de raffinage, mais sa production a augmenté grâce notamment à l'intégration de PDC Energy, entreprise américaine achetée en 2023.

Une décision d'arbitrage concernant son projet de rachat du pétrolier Hess, opération à 53 milliards de dollars, est attendue en mai. Cette transaction est à l'origine d'un litige avec son concurrent ExxonMobil.

Le chiffre d'affaires 2024 de Chevron a atteint 202,8 milliards de dollars (+0,9%) et son bénéfice net 17,75 milliards de dollars, contre 21,41 milliards en 2023.

Vers 18H40 GMT, l'action Chevron cédait 1,32% à la Bourse de New York.