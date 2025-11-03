 Aller au contenu principal
Chevron cherche à explorer l'Afrique de l'Ouest "stratégique" après son accord offshore en Guinée-Bissau
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec des citations sur les plans d'expansion par un dirigeant de Chevron, à partir du paragraphe 3) par Wendell Roelf

Chevron CVX.N cherche à étendre son domaine en Afrique de l'Ouest, qui est une région stratégique pour la major pétrolière américaine, a déclaré un cadre supérieur lundi après avoir conclu un accord pour explorer le pétrole dans deux blocs offshore en Guinée-Bissau.

Les blocs se trouvent dans le bassin Mauritanie, Sénégal, Gambie, Bissau et Conakry (MSGBC), une région géologique d'Afrique de l'Ouest qui est devenue un centre d'intérêt majeur pour le secteur pétrolier et gazier après de grandes découvertes récentes, notamment celles de GTA et Sangomar .

"L'Afrique de l'Ouest est donc stratégique pour Chevron et nous continuons à vouloir acquérir de nouveaux terrains en Afrique de l'Ouest", a déclaré à Reuters Liz Schwarze, vice-présidente de Chevron chargée de l'exploration.

"Il arrive que l'on trouve du gaz, mais le principe de base est vraiment d'explorer le pétrole ici", a-t-elle ajouté après que Chevron a annoncé le début d'un nouveau chapitre avec la Guinée-Bissau, conformément à sa stratégie d'ajout de "terrains de haute qualité" à l'échelle mondiale.

L'unité locale de Chevron sera l'opérateur des blocs 5B et 6B, avec une participation de 90 % dans chacun d'entre eux. Petroguin, la compagnie pétrolière nationale de Guinée-Bissau, détient le reste.

Liz Schwarze a indiqué que Chevron interpréterait les données sismiques 2D et 3D couvrant les deux blocs situés en eaux profondes à ultra-profondes.

"Nous voyons un certain nombre de zones et une grande géologie dans la région", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il était trop tôt pour dire quand les premiers puits d'exploration pourraient être forés.

© 2025 Thomson Reuters.

