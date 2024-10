Chevron cède des actifs au Canada

(AOF) - Chevron indique que sa filiale indirecte Chevron Canada Ltd a conclu un accord pour vendre sa participation non exploitée de 20% dans le projet de sables bitumineux d'Athabasca et sa participation exploitée de 70% dans les schistes de Duvernay dans la Province canadienne de l'Alberta, à Canadian Natural Resources Ltd. La transaction entièrement en espèces de 6,5 milliards de dollars américains entrera en vigueur le 1er septembre 2024. Elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

Cette transaction fait progresser les projets précédemment annoncés de Chevron de céder 10 à 15 milliards de dollars d'actifs d'ici 2028 pour optimiser son portefeuille énergétique mondial.

AOF - EN SAVOIR PLUS