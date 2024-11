Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chevron: baisse de 18% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Chevron publie un bénéfice net ajusté de 4,53 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2024, soit 2,51 dollars par action, un BPA en baisse de près de 18% par rapport à la même période de l'année précédente.



'Cette baisse d'une année sur l'autre est due principalement à des marges sur ventes de produits raffinés plus basses, à des réalisations plus faibles et à l'absence des éléments fiscaux favorables de l'année dernière', explique la compagnie pétro-gazière.



Chevron affiche une production mondiale de plus de 3,36 millions de barils équivalent pétrole nets par jour, en augmentation de 7% grâce avant tout à une production record dans le Bassin Permien et à l'acquisition de PDC Energy.



Le groupe met aussi en avant l'avancée de son programme de ventes d'actifs pour 10 à 15 milliards de dollars d'ici 2028 et de son plan visant des réductions de coûts structurels pour deux à trois milliards de dollars de 2024 à la fin de 2026.





Valeurs associées CHEVRON 148,80 USD NYSE +0,50%