Chevron annonce la fermeture du gisement israélien de gaz naturel de Tamar pour maintenance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le champ de gaz naturel Tamar, situé au large d'Israël, a été fermé mercredi pour une maintenance programmée qui devrait durer environ 12 jours, a déclaré l'opérateur du site, Chevron CVX.N .

Tamar est le principal fournisseur de gaz domestique d'Israël. Le champ Leviathan, plus vaste, situé au large de la côte méditerranéenne d'Israël, fournisseur clé de l'Égypte et de la Jordanie, reste opérationnel.

"Nous continuerons à produire du gaz naturel et à approvisionner nos clients en Israël et dans la région à partir du gisement de Leviathan", a déclaré Chevron dans un communiqué.

Six puits de production à Tamar produisent des volumes de gaz naturel allant de 7,1 millions de mètres cubes à 8,5 millions de mètres cubes par jour, selon Chevron.